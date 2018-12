Andalucía ya tiene virtual presidente: El PP presidirá la Junta, C's el Parlamento y Vox tendrá voz y voto en la Mesa

Vox pide paso

No obstante, Vox, socio clave para que prospere el plan PP-C's, se muestra tajante a través de las redes sociales. Así se ha manifestado su propio líder, Santiago Abascal, a través de Twitter: “A ver. Lo vamos a repetir porque algunos no se quieren enterar. VOX no va a votar a un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces. No hagáis casos a los especialistas en #FakeNews ni a sus fuentes”, ha dicho, al más puro estilo Donald Trump, empleando ese término que tanto gusta al inquilino de la Casa Blanca.