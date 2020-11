La Guardia Civil custodia el patrimonio de Meirás a la espera de que se realice el inventario

Mientras que no esté finalizado y la jueza no lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca. El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, comenzará a realizarse este miércoles a las 10,30 horas, bajo supervisión de la comitiva judicial.