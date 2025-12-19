El futbolista ha arrasado en sus redes sociales al publicar una imagen en ropa interior en la que se ve su estado físico

Cristiano Ronaldo mantiene su físico a base de una estricta dieta y unas sesiones de entrenamiento que repite día a día

Compartir







Cada contenido que publica se convierte en viral y en noticia. Además de su trayectoria en el mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo es una auténtica estrella en sus redes sociales. Por eso, no es de extrañar que su última publicación haya arrasado en menos de una hora entre sus seguidores. El futbolista portugués ha compartido durante la mañana de este viernes 19 de diciembre una fotografía en sus redes sociales en la que presume de su espectacular estado físico, una imagen que, como era de esperar, no ha tardado en generar miles de comentarios y reacciones.

Como suele ocurrir cada vez que el delantero muestra su cuerpo, sus seguidores no solo elogiaron su forma física, sino que comenzaron a analizar su evolución muscular durante los últimos cinco años, comparando varias fotografías del astro del futbol.

PUEDE INTERESARTE Cristiano Ronaldo y Georgina, en la cena de Donald Trump en la Casa Blanca

El estado físico de CR7 revoluciona la Red

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo mantiene su físico a base de una estricta dieta y unas sesiones de entrenamiento que repite día a día. Ejemplo de ello es la imagen que ha compartido en las últimas horas en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Cristiano Ronaldo revela el motivo por el que no asistió al funeral de Diogo Jota

En ropa interior y con unas zapatillas tipo Crocs en tonos negros, el portugués posa ante la cámara en el gimnasio tras una sesión de sauna. Su cuerpo, completamente tonificado, muestra los efectos de las largas sesiones de entrenamiento a las que se somete el futbolista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En tan solo unos minutos, más de tres millones y medio de usuarios han dado 'like' a la publicación y han dejado miles de comentarios en los que aplauden el estado físico del deportista portugués.

El entrenamiento de Cristiano Ronaldo a sus 40 años

La evolución física de Cristiano no es fruto del azar. Desde sus primeros años en el Manchester United hasta su etapa actual, el portugués ha convertido el cuidado del cuerpo en una prioridad absoluta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En los últimos cinco años, ya en la recta final de su carrera, esta obsesión se ha intensificado y la ha compartido a través de sus redes sociales.

Y es que fuentes cercanas al jugador y declaraciones del propio futbolista coinciden en que su rutina diaria está diseñada al milímetro para prolongar su rendimiento al máximo nivel.

En cuanto al entrenamiento, Cristiano Ronaldo combina trabajo de fuerza, ejercicios de resistencia y sesiones específicas de velocidad y explosividad. Gran parte de su preparación se centra en el gimnasio, donde realiza entrenamientos funcionales adaptados al fútbol.

Además, según él mismo ha explicado también dedica tiempo al trabajo del CORE y a ejercicios de estabilidad, fundamentales para conservar el equilibrio y la coordinación.

Otra de las técnicas a las que se somete Cristiano Ronaldo y que ha ganado popularidad a lo largo de estos últimos años gracias a la publicidad que le ha dado el deportista ha sido la incorporación de técnicas avanzadas como crioterapia y los baños de contraste.

El descanso también juega un papel fundamental en la rutina diario del futbolista. Cristiano Ronaldo ha explicado en varias ocasiones que cuida especialmente sus horas de sueño, llegando incluso a realizar pequeñas siestas a lo largo del día para optimizar la recuperación muscular.

La dieta de Cristiano Ronaldo

Junto al ejercicio y al descanso, la dieta forma otro de los pilares fundamentales en el estado físico del deportista. El portugués sigue un plan nutricional estricto, basado en alimentos frescos y naturales.

Su alimentación se caracteriza por un alto consumo de proteínas magras, como pollo y pescado, acompañadas de verduras, frutas y carbohidratos complejos.

Además, evita el azúcar, los ultraprocesados y tampoco toma alcohol, una disciplina que mantiene incluso en periodos de descanso.