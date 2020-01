ERC, último obstáculo para Sánchez y su investidura

Después del anuncio del debate de investidura para el fin de semana de Reyes, el PSOE mira a ERC y su Consell Nacional que se reúne este jueves para decidir si da el 'ok' a Sánchez . El órgano ejecutivo del partido catalán debe validar el acuerdo que los repúblicanos han cerrado con el PSOE para permitir la abstención que haría a Sánchez presidente del Gobierno en el pleno del próximo 7 de enero.

Así, el Consell Nacional de ERC deberá decidir si da por bueno este acuerdo, lo que modificaría la posición inicial de los republicanos sobre la investidura: del 'no' inicial a una abstención que permitiría que Sánchez continuara en la Moncloa.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, criticó el martes el pacto y reprochó que no han sido informados de las condiciones de la mesa de negociación donde estarán Gobierno y Generalitat: "No nos sentimos vinculados a un acuerdo en el que no hemos participado ni hemos construido".