Ayuso, a Piqueras: "Yo soy muy mandona"

“Yo necesito a todos los que me acompañan en las listas”, dejando claro que no ha sido impuesto por Génova ni ha habido fricción. “Lo único en lo que hubo unos diferencias era en los tiempos a la hora de contarlo, porque yo quería hablar de las personas que me acompañan en la lista, empezando por el número 2, que es el Consejero de Sanidad, y quería que me acompañaran, y sobre todo anunciarlo antes, aquellos consejeros que se han echado a las espaldas los momentos más duros que nadie pudiera imaginarse. Hemos vivido lo peor que un gestor puede imaginarse en estos dos años, y como estoy muy orgullosa de todo lo que han conseguido los grandes gestores que tengo al frente de la Comunidad de Madrid, quería que me acompañaran. Pero desde luego yo sí que abogo por la integración, y en el caso de Toni es que además ya lo conocía de antes. Tengo muy buena idea de él”, ha dicho.