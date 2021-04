Isabel Díaz Ayuso: "No hay informes que digan que la hostelería provoca más contagios que convivir en casa"

¿Qué es más importante las vidas, la economía o también los votos? le ha esperado Piqueras a Ayuso, no en vano en Valencia, después de una subida espectacular de casos por encima de los 1,500 se impusieron medidas drásticas y hoy están por debajo de 34 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy la incidencia en la comunidad llega a los 315 casos. " No he encontrado evidencias de que la hostelería provoque más contagios que la convivencia en casas. No hay informes que digan que cerrando esto mejora. París lleva con restricciones y el contagio se ha disparado. Cuando nos obligan a cerrar siempre sube", ha contestado Ayuso. "Cerrar nos puede dar más seguridad, pero los que entran en las colas del hambre no vuelven luego a la normalidad". No solo eso Ayuso ha reincidido en su apuesta por la libertad y la economía ante el covid. "Hay que trabajar pensando en la situación que estamos ahora. Vienen muchas otras pandemias: una económica y una social. En estas elecciones hay que hablar de que proyecto quieres para la comunidad. Para mí es el de la libertad". Piqueras ha insistido en el hecho de que si el único que garantiza la libertad es el PP. Ayuso ha esquivado esa cuestión.

Y ha criticado al Gobierno porque siempre llega tarde, como a los antígenos en farmacias y su única misión es repartir las vacunas. En este sentido considera que las promesas de vacunas para todos y de inmunidad en Agosto no son creíbles. Ayuso ha metido el dedo en la llaga al señalar que el Gobierno no sabe qué hacer con AstraZeneca. Y ha criticado con dureza la gestión de Sánchez durante la pandemia. "Debería estudiar todas las vías y no decir, como hizo desde el verano pasado, que el contagio ya ha terminado y que la pandemia ha finalizado, y solo salir a vender lo que sabe que no puede cumplir, porque no sabe siquiera qué va a hacer con AstraZeneca, que no dejan de cambiar de criterios y volvernos a todos locos, y a los ciudadanos trasladarles una inseguridad innecesarias. No sabe ni siquiera cuántas vacunas nos van a suministrar a las comunidades la semana que viene, y sin embargo sí sabe en agosto cuántas va a haber para toda España. Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro: ni me obligan a cerrar la Comunidad de Madrid, a lo mejor ya no prolongan el estado de alarma, ahora ya hay vacunas para todos… Es mentira. Es que es mentira”, ha denunciado, añadiendo: “Están cambiando todo el tiempo de criterio. No tienen otra cosa mejor que hacer que hacerlo bien en este caso, porque es Europa quien te da las vacunas y las CCAA quienes las ponemos. Por tonto, lo poco que hay que hacer, que es organizar esto… parece insensato cambiar de criterio cada día”.