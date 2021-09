José Antonio, el teniente de la Guardia Civil al que la ceniza ha invadido su casa del barrio de Las Manchas

El volcán no solo ruge más, ni tiene dos bocas con una lava que va a 80 metros por hora, sino que también está emitiendo mucha más ceniza. Tanta que puede llegar a ser, incluso, peligrosa si no se retira de los tejados y se limpia correctamente. Porque si supera los 20 centímetros y llueve los techos de las casas pueden caer. No supone un riesgo para la salud, pero sí un riesgo público porque la acumulación de la ceniza podría pesar sobre determinadas superficies y que estas cediesen. En contacto con el agua también podría solidificarse y atascar, por ejemplo tuberías y se teme que pueda filtrarse en los acuíferos. La realidad es que el enfurecimiento del volcán durante las últimas horas ha provocado que toneladas y más toneladas están cubriendo cualquier lugar de la isla.