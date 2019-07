Ábalos insiste en el 'no es no' a Iglesias

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que la intención del PSOE es que salga un Gobierno de la sesión de investidura de la semana que viene. "Hay quien se empeña en que la investidura sea fallida, pero estamos trabajando en que eso no ocurra y estamos apelando al sentido de la política, no al sentido de las cuotas de poder", ha afirmado.

Sobre las negociaciones con Podemos, Ábalos ha dicho: "Ha habido un intento de aproximación hasta incluso contemplar posibles miembros de un gobierno de Podemos. Hemos cambiado de posición, la posición que no ha cambiado es la de Podemos. Estamos siempre dispuestos a hablar y vamos a tener esta actitud hasta el último momento. No se quieren sentar hasta que se ajusten las cuotas de poder. Y elegir a alguien no es vetar al resto. No todos caben en un Consejo de Ministros, hay otros papeles dentro y fuera del Consejo", ha añadido.