Josep Bou se enfrenta a los nacionalistas y al final logra entrar: "Aprendí castellano a los 4 años, yo soy catalán y español"

Cercano a las lágrimas a la emoción el rostro de Josep Bou, ilustre empresario catalán y concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha vivido hoy uno de los peores momentos de su vida cuando los independentistas le han reconocido y le han impedido entrar en un principio al acto con los Reyes de España. En declaraciones a Informativo Telecinco, Bou se ha mostrado desolado por haber sido increpado y llamado mal catalán. "Yo que me criado en Vic, que aprendí castellano a los cuatro años, y me dicen que soy mal catalán que me van a llevar a donde mataban a los empresarios.

"Esta gente que dice que quiere a Cataluña solo quieren su nacionalismo y su ideología. Dicen que quieren una Cataluña libre pero solo la están dejando miserable. El daño ya está hecho, aunque yo creo que superaremos entre todos esto. Yo soy catalán y español y así me siento. Al final he podido entrar porque yo cuando me propongo algo lo hago, y el ambiente aquí dentro es tranquilo. Doy las gracias al Rey por estar aquí y por dar apoyo a los constitucionalistas y a los catalanes que no somos independentistas. Al final todos somos catalanes. Pero el odio ahora está a flor de piel. No son más de 2.000 o 3.000 personas pero el daño que hacen a Cataluña es enorme. Al empleo, a la imagen y a todo", ha señalado Bou que no olvidará un día como hoy.