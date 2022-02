En su sentencia, el magistrado entiende que la actuación del acusado no constituyó un delito pues "ni por los actos por sí mismos ni por la forma en que fueron ejecutados, ni por su número, ni por el lapso temporal en que se realizaron permite considerar la existencia de hostigamiento aunque generasen una inquietud muy relevante a la cuidadora y a los padres de los menores".

"Contra el criterio de la Fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el 'periodista' de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente", ha señalado el exvicepresidente del Ejecutivo en redes sociales.