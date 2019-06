Las últimas palabras de los acusados en el juicio del procés: Junqueras reconoce "errores" en su 'Día D'

"Defender la república desde un Parlamento no puede constituir delito"

“Cualquier político, como cualquier persona, comete errores”

“Lo mejor sería devolver el asunto al terreno del diálogo"

Romeva: “un referéndum, incluso si es ilegal, no es un delito”

En una línea similar se ha manifestado Raül Romeva, exconseller de Exteriores de la Generalitat de Cataluña al recalcar que “hacer un referéndum, incluso si este es ilegal, con el Código Penal en la mano, no es un delito”. “Siempre hemos defendido, siempre he defendido, siempre defenderé… que el ejercicio del derecho de autodeterminación se debe hacer sin violencia. Insisto y apelo a aquellas personas que legítimamente, con todo el derecho del mundo, optan, prefieren, defienden la opción de una España unida, que entiendan que con la fuerza y con la represión no van a convencer a aquellos que, o bien se sienten ya expulsados de este Estado por la razón que sea o bien apuestan por vías cívicas, pacíficas y democráticas por una república catalana. No es la fuerza ni la represión lo que va a hacer que esas personas cambien de idea. No va a pasar”, ha recalcado.