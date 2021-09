La Palma agradece la solidaridad y dice que las donaciones económicas son las más eficaces para los afectados

"Cada uno hace el ámbito que mejor le viene. Intentamos ayudar a los palmeros de una forma altruista", ha indicado Miryam Almeida, una de las palmeras que vive en Madrid, en declaraciones a Europa Press. Por suerte, sus familias no han sido afectadas, pero la joven ha indicado que su casa está cerca del volcán y aún tiene la "esperanza" de que no se cubra.

La recogida de enseres comenzaba el jueves en Getafe y, aunque el grupo no ha podido trasladar los datos de lo que recibieron, pero tuvieron una "muy buena". Por ello , ha agradecido a los madrileños su solidaridad. Esta joven ha pedido que en las próximas recogidas los ciudadanos puedan traer ropa nueva, material escolar, sábanas, pequeños electrodomésticos, pijamas y pastas de dientes.

También han recibido el contacto de muchas empresas y personas que quieren ayudar, no solo de la región, sino desde Sevilla, Huelva, Barcelona, Granada. "No esperábamos esta avalancha, solo queríamos unirnos para enviar algún material. No hay palabras suficientes de agradecimiento", ha expresado.