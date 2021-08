A partir del 1 de enero de 2022, los coches sin etiqueta que no sean residentes no podrán entrar en la M-30. Un año más tarde, el 1 de enero de 2023, los coches sin etiqueta no podrán entrar en la M-30, tanto sin son residentes como si no. En 2024 se prohibirá el acceso y la circulación por toda la ciudad para los no residentes sin etiquetas mientras que los residentes que no las tengan no podrán entrar en la M-30. Finalmente, en 2025 ningún vehículo sin etiqueta tendrá permitido el acceso a Madrid.