La viróloga Margarita del Val recomienda para los festejos de Navidad no cantar villancicos para evitar contagios

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha pedido precaución y medidas de seguridad durante las cenas y comidas de estas fiestas navideñas ante el repunte de los contagios y la expansión de la variante ómicron. Para conseguirlo se ha mostrado partidaria de hacerse un test de antígenos "pocas horas antes, "mascarilla puesta y no cantar villancicos” .

"Un par de hora antes de ir a la comida, se puede hacer el test de antígeno, no mucho antes y en ese sentido es mucho mejor que una PCR hecha un día o dos días antes cuando a lo mejor el virus todavía no había subido en una persona recién contagiada. " Los test "me parecen importantes, es una medida más, un filtro más", "por su inmediatez es lo mejor ", ha subrayado Margarita del Val .