A vueltas con la formación de Gobierno: Iglesias cree que fue un error no negociar personalmente con Sánchez

Pablo Iglesias se lamenta de su decisión. El secretario general de Podemos ha admitido que quizá fue un error no aceptar la propuesta de Pedro Sánchez de negociar personalmente un Gobierno de coalición . Las negociaciones previas al debate de investidura fallida del socialista fueron realizadas por un equipo de ambas formaciones.

"Pedro Sánchez me dijo: Negociemos tú y yo", ha contado en una entrevista Iglesias, y le dije que era mejor que la negociación la llevaran Echenique y Calvo, y luego tú y yo concretamos lo que quede abierto". A partir de ahí el cruce de acusaciones entre UP y los socialistas no ha parado.