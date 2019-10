Piqueras cara a cara con Errejón: "El enfado no puede llevar a la abstención"

El líder de Mas País ni siquiera nombró a Iglesias pero sí criticó la postura de Podemos tras el 28A

"Para dar resultados diferentes hay que tener opciones diferentes"

Todos los españoles ceden todos los días en sus trabajos ¿Por qué los líderes políticos no pueden hacerlo?”

Iñigo Errejón perdió la batalla con Iglesias en Vistalegre II, pero no perdió la guerra. O al menos sigue queriendo dar batalla. Por eso, tras dar un primer paso al presentarse de la mano de Carmena en Madrid fuera de Podemos ahora ha decidido fundar Más País y convertirse en eso que Pablo Iglesias no quiso ser. Es decir, el aliado del PSOE en la izquierda. Por eso dice que para obtener resultados diferentes se necesitaban opciones diferentes el 10N. Y ese paso los ha dado en un momento de debilidad de su líder, lo que le ha provocado recibir críticas de parte de su ex-compañeros como Monedero que le ha acusado de perdió la batalla con Iglesias enpero no perdió la guerra. O al menos sigue queriendo dar batalla. Por eso, tras dar un primer paso al presentarse de la mano de Carmena en Madrid fuera de Podemos ahora ha decidido fundar Más País y convertirse en eso que Pablo Iglesias no quiso ser. Es decir, el aliado del PSOE en la izquierda. Por eso dice que para obtener resultados diferentes se necesitaban opciones diferentes el 10N. Y ese paso los ha dado en un momento de debilidad de su líder, lo que le ha provocado recibir críticas de parte de su ex-compañeros como Monedero que le ha acusado de ser un ambicioso y dejar a su paso un rastro de cadáveres.

estilo Sánchez ha logrado captar para las elecciones del 10N a parte de Podemos. De hecho, diez de los 18 candidatos que liderarán las listas de Más País a las elecciones del 10-N provienen de esta formación. Al final concurrirá en 18 provincias. Dice que los líderes políticos se han dado un mus, no quiere abstención y considera que el país está por encima de las siglas. O lo que es lo mismo, que con él habrá acuerdos, no como con Podemos. Errejón ha hablado con Piqueras como si acabara de aterrizar en política. Clara Serra parece ser la última víctima de un político con cara de niño y carne de meme al que ni siquiera su beca black pudo tumbar. Resistente alha logrado captar para las elecciones del 10N a parte de Podemos. De hecho, diez de los 18 candidatos que liderarán las listas dea las elecciones del 10-N provienen de esta formación. Al final concurrirá en 18 provincias. Dice que los líderes políticos se han dado un mus, no quiere abstención y considera que el país está por encima de las siglas. O lo que es lo mismo, que con él habrá acuerdos, no como con Podemos. Errejón ha hablado con Piqueras como si acabara de aterrizar en política.

"Hay que imponer la cultura del acuerdo frente a las siglas"

En su primera aparición en Telecinco como candidato a la presidencia, Errejón ha defendido que Mas País se diferencia de Podemos es necesario para que al final se de un resultado diferente tras las elecciones. Ni siquiera fue protagonista Iglesias al que mencionó. "Si perdemos el tiempo en guerra de trincheras, iremos al bloqueo, y eso lo pagarán las familias trabajadoras y clase media. Hay que imponer la cultura del acuerdo, frente a la batalla de los partidos. La gente lo hace. Necesitamos un Gobierno que se ponga a hacer las tareas. Que si viene la crisis tengamos más reforzado el Estado de Bienestar", ha dicho para referirse a su partido. El que quiera entender que entienda.

"¿Por qué los políticos no pueden ponerse de acuerdo?"

En relación a las críticas de los socialistas, Errejón ha considerado que eso es parte del problema de la política actual. "El 10 de noviembre no se acaba el mundo", ha señalado al respecto. Lo que sí ha querido lanzar Errejón es un mensaje contrario al de Podemos y también cercano a los electores. "El país no está al servicio de los partidos, no se pueden repetir elecciones hasta que los partidos quieran, hay que poner al país por encima de las siglas. Hay que ponerse de acuerdo con los diferentes, ceder, los españoles lo hacen. Los líderes políticos se han dado mus".

"Todos los españoles ceden todos los días en sus trabajos ¿Por qué los líderes políticos no pueden hacerlo?”. Es la frase que ha usado para diferenciarse del resto de los líderes y en especial de Iglesias. Como si Errejón no llevara en política años. Tampoco él pudo ponerse de acuerdo con Iglesias. Errejón, eso sí, ha intentado conectar con gente. "La gente está enfadada. El enfado no puede llevar a la abstención".

Errejón teme que los platos rotos del enfado los paguen los españoles, así que el líder de Mas País ha defendido que no se haga una campaña de culpas. "España no puede llegar tarde a la economía digital y a la crisis ecológica. Es urgente que haya acuerdos".

"Carmena sería una gran ministra"

En cuanto a Carmena, Errejón ha señalado que cuenta con ella como referente político, "es la persona de la que más he aprendido", ha confesado. "Es difícil estar a su altura, sería una magnífica ministra igual que lo ha sido alcalde", pero Errejón no la ve ahora por la labor. No parece que haya hecho tan buenas migas con Clara Serra, al final, porque la que iba a ser su número dos ha dimitido de su cargo en Mas País. Errejón, pese a todo, solo ha tenido palabras agradables para ella. "Hará un gran trabajo allá donde vaya" pasando de largo sobre su marcha que sus rivales políticos ya usan contra él, por ejemplo, Monedero, al que le parte el corazón su alumno más brillante.

No responde a Errejón

Errejón no ha querido entrar en el trapo de las críticas de su mentor. "Yo podría zambullirme en esta piscina de bolas de la política española, pero eso sería ser parte del problema. El día 11N nos vamos a necesitar todas las fuerzas progresistas". En cuanto a no llamar a Mas País, Mas España, Errejón ha defendido que no siente rubor al hablar de España, "que nos pertenece a todos. Nuestro país debería ser un arma arrojadiza". Piqueras le ha preguntado sobre su candidato independentista en Barcelona. Errejón ha defendido su labor y respecto a la sentencia del 1-O, ha pedido que se respete la separación de poderes y se trabaje para recuperar la convivencia.

Respecto a la agresión sufrida por una de nuestras compañeras de Telecinco en Cataluña, Errejón ha considerado que es terrible que "los periodistas no tengan libertad para informar porque entonces los ciudadanos no la tenemos para informarnos". Piqueras ha coincido en ello con él.

"La democracia salda deudas con los que defendieron la libertad"

Franco también ha tenido su espacio en la entrevista. "Estamos ante la democracia saldando sus deudas con los que defendieron la libertad. Es un hecho de normalidad democrática. Las democracias le rinden honores a los demócratas no a los dictadores". Ha tenido también Errejón palabras con Vox, "a mí me gusta más la España de ahora".

"Las pensiones no pueden depender de un presidente"