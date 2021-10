Los perros cercados por la lava en un estanque de Todoque están en una casa de acogida

La polémica alrededor de los perros de La Palma no cesa. Lo último ha sido poner en duda los últimos vídeos de los mismos aunque parece que lo queda claro tras todo el vodevil es que los animales están bien. Los perros cercados por la lava en un estanque de Todoque y que desaparecieron hace ocho días de la zona en la que habían sido localizados, cuando un grupo de personas anónimas los sacó días antes de que fueran a ser rescatados por la empresa de drones Aerocamaras , se encuentran bien en una casa de acogida de la isla de La Palma . Así lo ha asegurado el director general de Derechos de los Animales del Gobierno de Canarias, Sergio García, quien indica que los animales se encuentran custodiados por el gestor de la emergencia de la erupción, el Pevolc a, y que en breve serán examinados para ver su estado real.

Según apunta García, ha sido el Colegio de Veterinarios de Canarias el que ha comunicado este lunes la situación en la que se encuentran los animales. "Me han dicho que están ahora mismo en dependencias de una casa de acogida en la isla y se está pendiente de su valoración por parte del Seprona ", ha señalado García. Ha explicado que los perros han llegado de forma anónima hasta los equipos de veterinarios que participan en la emergencia de la isla de La Palma y estos les han buscado una ubicación diferente a la que se encuentran el resto de animales acogidos en la isla debido a su situación y a la presión mediática de este caso.

Desde la plataforma Leales.org, que es quien sacó a la luz la situación en la que se encontraban los podencos y eligió a Aerocamaras de varias propuestas para realizar el rescate, muestra su disconformidad con que los podencos estén "bajo la tutela" del Pevolca y no a disposición judicial, puesto que los animales son pruebas de convicción de varios delitos . Para Leales.org los podencos "fueron secuestrados" y no rescatados para tapar al dueño que los dejó abandonados y se enfrentaba a una sanción. Además para sacarlos del lugar, quienes accedieron, atravesaron la zona de exclusión y los controles impuestos por las autoridades y caminaron hasta 300 metros por encima de una colada de lava. También, como se apunta desde Leales.org, hubo una infracción aérea, ya que los que realizaron el rescate sobrevolaron la zona con drones no autorizados.