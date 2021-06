¿Nueva polémica por las mascarillas? Madrid apuesta por un consenso nacional y tener un 50% de vacunas puestas

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que las decisiones sobre el uso de mascarilla en exteriores y la administración de dosis de vacunas contra el covid a los turistas nacionales se deberían adoptar por consenso a nivel nacional . Estas cuestiones se están abordando en la Comisión de Salud Pública esta semana tras no alcanzar un pacto la anterior, al menos respecto a las mascarillas.

Sobre este punto, ha vuelto a reiterar que este tipo de medidas no se adopte por parte de los técnicos y sean tomadas por políticos. "No tiene sentido que decisiones que son de carácter técnico o científico se tomen por votación; se tendrán que tomar por consenso de los expertos en la materia y no por el peso político que tengan las comunidades autónomas como ha ocurrido hasta ahora", ha indicado.