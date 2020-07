Los políticos del Congreso olvidan ponerse la mascarilla o se las ponen mal: Sánchez usa una con la bandera

La presidenta del Congreso de los Diputados no daba crédito y tuvo que decirlo. "El hemiciclo pone a disposición de todos mascarillas y espero que a la hora de la votación, cuando será difícil guardar las distancias, se las pongan". Porque el espectáculo en el Congreso ha sido dantesco. El presidente, eso sí, lució una blanca con la bandera española. Lo que sorprendió a no pocos, más acostumbrados a ver esas mascarillas en Abascal y Casado.... o Aznar. Un gesto que puede significar que la bandera por fin es de todos. Veremos.

La realidad es que nadie se puso la mascarilla mientras duró la sesión. Y no, no guardaban la distancia de un metro y medio. Unos las dejaban al lado, otras se las ponían mal (está claro que no entra en la cabeza que debe llegar de la nariz a la barbilla) y los más se olvidaron de ellos nada más entrar en el hemiciclo.