El experto sanitario Rafael Bengoa ve la situación "bastante parecida" a la de marzo

Bengoa reclama a las autoridades españolas actuar con prontitud porque lo que tenemos ahora por delante "se parecerá bastante” al confinamiento que vivimos durante marzo y abril. "Tenemos que actuar, y no sólo para para controlar el virus, sino porque nos estamos insensibilizando a tener 150 ó 200 muertos por covid-19 a diario. Eso es como si se cayeran uno o dos aviones todos los días. No se puede normalizar una situación de mortalidad absolutamente enorme", afirma preocupado.

Reclama un mejor rastreo

A pesar de ello, el reconocido experto se ha mostrado más optimista de lo que era en marzo, porque asegura que "aquello fue una tormenta perfecta que no podíamos anticipar, pero la segunda oleada era una tormenta predecible". Dice que ahora estamos mejor preparados para hacer frente a otra oleada de contagios, aunque pide un mejor rastreo: "Tenemos un control de la situación mucho mayor que el de marzo, pero el control epidemiológico no es mejor y tenemos una mortalidad muy alta. No estamos controlando la contagiosidad en términos de las medidas de salud pública que tenemos que poner".