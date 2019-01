Ramón Espinar dimite como Secretario general de Podemos en Madrid

Nueva baja en las filas de Podemos. La última, la de Ramón Espinar que ha presentado su dimisión como Secretario General de la formación violeta en Madrid. "En la situación actual no se dan las condiciones para llevar a cabo un proyecto como el de Podemos".

La formación liderada por Pablo Iglesias se desangra, víctima del hiperliderazgo de Iglesias, las fricciones y el efecto Carmena. La decisión de Errejón de no presentarse bajo las siglas de Podemos ha sido el mazazo definitivo tras el adiós de Bescansa, que dejará la política antes de verano. Los fundadores se van e Iglesias y Montero siguen.

Espinar ha visto claro que Carmena es la que ha ganado el pulso en Madrid, donde parece que Podemos no va a plantar batalla por temor a un descalabro electoral y ha decidido irse. Su control sobre Madrid de poco le valía ya. Es la situación más grave de Podemos desde su nacimiento y su quinto cumpleaños está siendo el más amargo de una formación que ya no aspira a asaltar los cielos, sino a mantener al menos el terreno conquistado. Que a tenor de las encuestas no le da para el querido sorpasso al PSOE ni tampoco para gobernar.