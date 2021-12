Renovar el carné de conducir será más difícil para los mayores de 65 años

"El 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años. Un dato que se repite en todos los países y que alcanza el 50% cuando hablamos de fallecidos peatones o ciclistas. En España en 2019, el 28% de los fallecidos en accidente de tráfico eran mayores de 65 años . Estas cifras se van a agravar, si no hacemos nada, por el envejecimiento de la población", ha advertido la subdirectora de la DGT.

En relación con la pérdida de aptitudes psicofísicas y con la revisión de la vigencia de los permisos , la subdirectora de Tráfico ha aclarado que DGT quiere revisar no sólo los periodos de vigencia de los permisos de los mayores sino todos los periodos de vigencia. "Sabemos que en el caso de las personas de una determinada edad tendremos que reducirlos ", ha asegurado María José Aparicio, quien ha defendido que hay que "proteger a las personas mayores, pero siempre fomentando su movilidad, seguridad y libertad".

Martín ha comentado que "es frecuente la polémica de si debe haber o no una edad límite para conducir". "Lo que debe haber son unas condiciones psicofísicas adecuadas, si se reúnen se puede conducir y si no, no, cualquiera que sea la edad que se tenga. De cara a la seguridad vial, lo importante es que se cumplan y que el centro de reconocimiento haga bien su trabajo y compruebe que el conductor tiene esas condiciones requeridas", ha defendido.