Teresa Rodríguez :"Fue una agresión en toda regla, me sentí una cosa, un objeto, sentí miedo"

El empresario sevillano,Manuel Muñoz Medina, se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel por fingir besarla

El empresario dice que fue una broma de mal gusto y que Teresa no le dijo nada en su día

Teresa Rodríguez confiesa que se sintió "humillada , acorralada y avergonzada"

El empresario sevillano Manuel Muñoz Medina simuló dar un beso y puede costarle un año y nueve meses de cárcel. Su objeto de deseo fue Teresa Rodríguez, la coordinadora de Podemos Andalucía. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2016. Muñoz Medina reconoció que aquel día, tras la inauguración de una exposición en la planta baja del edificio de la Cámara de Comercio y la tradicional copa de Navidad de la institución, le presentaron a la líder política. Y lo que hizo a continuación le lleva hoy a los tribunales.

“Fue una broma de mal gusto”, dice el acusado

Muñoz Medina, acusado de un delito de atentado a la autoridad y otro contra la integridad moral por simular un beso a Rodríguez durante un acto de la Cámara de Comercio, se ha defendido diciendo que fue "una broma de mal gusto", que no tocó ni rozó a Rodríguez "ni con la mano derecha ni con la izquierda" y que saluda así "en muchísimas ocasiones". Y se ha defendido señalando que tras los hechos le dio una tarjeta a Teresa y que no notó entonces ningún signo de desaprobación. Teresa Rodríguez ha contestado al respecto que se sintió bloqueada y no pudo reaccionar como le habría gustado.

“Sentí miedo, asco, humillación y vergüenza”

Su versión de los hechos dista mucho de los sentimientos expresados por Teresa Rodríguez, que ha señalado en el juicio que se sintió como un objeto, que tuvo una sensación de asco. "Él pensaría que era una broma, pero a mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí un objeto entre esos señores. Sentí asco", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, quien ha asegurado que Muñoz Medina le puso una mano en su boca. No solo eso. En su declaración ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, la dirigente política ha asegurado que el entonces vocal de la Cámara sevillana la "asaltó" y la "arrinconó" algo que le provocó miedo porque estaba "sola con tres señores voluminosos que consienten lo que está ocurriendo". Eso, según la política, le provocó una sensación de humillación y de vergüenza.