Toni Cantó deja Ciudadanos, su acta de diputado y abandona la política

Así lo ha anunciado Toni Cantó al abandonar la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos s que se celebraba esta mañana en Madrid. Además, ha pedido la dimisión de este órgano. "Hoy Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva y ha elegido proteger a su ejecutiva. He pedido la dimisión de la ejecutiva permanente, he pedido que se vote y no se ha permitido. Creo que hay que asumir responsabilidades y no se está haciendo" ha afirmado Cantó.



Además, Toni Cantó ha dicho que lo que mas le preocupaba eran dos cosas: "lo primero retirar esa ridícula moción de censura que hemos presentado en Murcia, que fue una mala idea pero que sobre todo se ha llevado a cabo de una forma bochornosa. Y en segundo lugar me preocupa la Comunidad de Madrid, una región que no puede perder el centro derecha".