Vox da el visto bueno al acuerdo de PP y Ciudadanos en Andalucía y apoyará la investidura de Juanma Moreno

Al final todos ganan, salvo Susana Díaz, que ve frustrado su intento de pescar en río revuelto. No será posible porque C's se ha mantenido firme al no reunirse con Vox, evitando perder su espacio de centro, el PP logra que no haya unas nuevas elecciones y el hito histórico de gobernar en Andalucía. Vox, por su parte, no se convierte en el partido que ha roto la posibilidad de un cambio.