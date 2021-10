Angelina Jolie, estrella de Eternals de Marvel, que se rodó en Canarias: "No puedo imaginar lo que pasan las familias"

Estrellas como Angelina Jolie o Richard Madden (uno de los rostros de Juego de tronos) o la directora Chloé Zhao, ganadora de dos Oscar por Nomadland, son los grandes alicientes de Eternals, la nueva superproducción de Marvel que llega a los cines el 5 de noviembre. Y no solo eso, porque gran parte de los escenarios que se verán en él han sido rodados en Canarias. En 2019, el equipo se desplazó a la isla de Fuerteventura, a parajes como la playa de La Solapa o la Presa de Las Peñitas, y Lanzarote. Y no lo han olvidado. "Te sientes impotente, mi corazón está con ellos, es una gran tragedia, no puedo imaginar lo que está pasando las familias". El filme también apuesta por la diversidad y la integración, algo vital para una Angelina Jolie que enseña a sus hijos que nadie es perfecto.