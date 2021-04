El aceite de orujo de oliva es el más recomendado para freír, según el CSIC

Algunos de los mayores placeres alimenticios de nuestro país, aunque no los más sanos al tratarse de fritos, son los calamares, las croquetas, las torrijas o las patatas. Su tipo de cocinado no los convierte en parte de una dieta sana debido a su alto porcentaje de grasas y calorías, por lo que los nutricionistas insisten en no abusar de ellos.