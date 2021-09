El caso de un menor hospitalizado en Castellón por su adicción al videojuego online Fortnite ha vuelto a traer a la actualidad el problema de la adicción a los videojuegos. Como con muchas otras formas de ocio o usos de la tecnología, no estamos hablando de un problema generalizado, pero sí que puede llegar a producirse un trastorno si se termina consumiendo de forma obsesiva. Por ello, es importante conocer los síntomas y causas que pueden generarlo.



La adicción a los videojuegos es un patrón de comportamiento y de pensamiento por el que la calidad de vida y la autonomía de la persona se ve limitada por la necesidad constante y obsesiva de dedicar tiempo a jugar a esta forma de ocio. La ansiedad se presenta no solo por la necesidad de iniciar una partida, sino por no encontrar la manera de terminarla.



El “Trastorno por videojuegos” está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno psicológico y quedará concretado en la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades) en la nueva edición de este documento clasificador de afecciones que se publicará en 2022.