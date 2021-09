Continúa en buena parte de España la vacunacion de los rezagados: Andalucía llama a no posponerlo más

Meses después de que comenzase la vacunación contra el coronavirus en España , aún hay personas que por unas razones u otras no han querido hasta ahora inmunizarse . La Junta de Andalucía, que tiene a más del 75% de la población con pauta completa, ha hecho un llamamiento para que no lo pospongan más.

Con el 10 por ciento de la vacunación diana aún sin vacunar, el objetivo de la Junta de Andalucía es “convencer a los casi 780 000 andaluces de más de 12 años que aún no se han puesto ninguna dosis de la vacuna”.

Por ello, la Junta trabaja en una estrategia para recaptar aquellos que no han querido vacunarse o habían pasado el covid meses atrás. “Estamos publicitando por todos los medios de comunicación. Estamos además vacunando en todos los pueblos haciendo unidades móviles”, cuentan. Y se han habilitado 138 puntos de vacunación sin cita previa. En Granada nos encontramos a algunos de los rezagados que ha acaban de dar el pasado. “No he venido antes porque no sabía que efectos podía tener esto”, dicen. Una mujer se justifica: “Me daba mucho miedo, la verdad, muchísimo, pero bueno, hay que hacerlo”.