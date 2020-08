Las dudas del epidemiólogo Anthony Fauci sobre el coronavirus: "No creo que vayamos a erradicar esto del planeta"

El mundo no podrá erradicar el coronavirus. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos ha enfriado el entusiasmo de las últimas semanas sobre el control de la pandemia de Covid-19.

Es precisamente la alta trasmisibilidad del SarCovi-2 la que hace dudar de la erradicación total. "No creo que vayamos a erradicar esto del planeta porque es un virus tan altamente transmisible que parece poco probable", ha dicho Fauci.

El experto en enfermedades infecciosas abrió una puerta a la esperanza de poder al menos controlar la pandemia cuando se tenga una vacuna y con respeto a las medidas que constantemente repiten los sanitarios: Higiene de manos, distancias social y mascarilla, esto último en EEUU no ha sido muy aconsejado desde el Gobierno.

“Creo que con la combinación de una buena vacuna y la atención a las medidas de salud pública y por atención no me refiero a confinar, me refiero a cosas que son prudentes, se puede control esto". A partir del próximo año, el virus debería ser manejable, ha explicado Fauci.