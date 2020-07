Antonio Figueras, científico del CSIC: "Los asintomáticos extienden la pandemia y sí son un problema: lo vamos a pasar mal"

Figueras, por su parte, ya alertó a finales de junio, cuando la pandemia parecía haber disminuido, sobre lo que finalmente ha acabado ocurriendo cuando alertó que "la gente no es consciente de la ola que se está formando", y advertía sobre la necesidad de extremar la prudencia, mostrándose crítico con las medidas del Gobierno. Figueras siempre ha recordado en las redes sociales que el número de casos mundiales no deja de subir y ha llamado a “extremar las medidas de prudencia, usar las incómodas mascarillas y hacer PCRs. Y cuando lleguen los turistas infectados avisad a la población. Cálculo de probabilidades. Varios cientos a la semana. Y si venís la curva en lineal y no logarítmica es para salir corriendo", ha insistido y ha criticado que Fernando Simón no recomendase hacer PCRs antes de reunirse con familiares. “Hombre Fernando, de entrada si te haces una PCR sabes si eres portador/infectado con SARS Cov2. O no?”.