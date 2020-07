Las discotecas reabren lejos de ser lo que eran: con poco aforo, sin pista de baile y sin grandes incidentes

Se reabre la principal discoteca de A Coruña. Con medidas de seguridad inimaginables hace 4 meses. Los aforos no superan el 40%. Se nota que el ambiente no es el esperado. Pero hay ganas de divertirse. Se trata de un trabajo complicado para los empresarios nocturnos. Según Luis Diz, responsable de la sala Pelicano: "como no podemos mantener la distancia, hay que usar la mascarilla".