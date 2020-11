¿Deberíamos aprobar de emergencia las vacunas contra el coronavirus?

Los inconvenientes del uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus

Sin embargo, Hermes advierte de los inconvenientes de este uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus. En primer lugar es que una vez que se autoriza una vacuna de esta forma es difícil y poco ético c ompletar los ensayos clínicos y se complica que se sigan investigando otras vacunas que podrían ser mejores. Pero lo peor de todo para Hermes es la confianza de la población en la vacuna.

Si la población no confía lo suficiente en una vacuna, como podría pasar si se autoriza de emergencia, no serviría porque difícilmente se lograría inmunidad con ella. Los datos del Pew Research Center muestran una diminución de la confianza en una vacuna covid19 en hombres y mujeres, de todas las razas, edades y educación y muchos de ellos hablan de falta de seguridad y el ritmo de la investigación. Esta falta de confianza en una vacuna aprobada con carácter de urgencia hace que esta herramienta no sea la adecuada para luchar contra el covid, dice Hermes.