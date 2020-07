Una ardilla da positivo por peste negra en Colorado (EEUU)

La ardilla enferma fue encontrada en la ciudad de Morrison, al suroeste de Denver, aunque es el primer caso de la peste que se haya registrado en el condado de Jefferson. "La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis, y puede ser contraída por humanos y animales domésticos si no se toman las precauciones adecuadas", resaltó el Departamento de Salud Pública de Jefferson.

La peste bubónica es una enfermedad bacteriana transmitida por pulgas que viven en roedores salvajes. Mata en menos de 24 horas si no se pone remedio rápidamente. Los gatos en particular son susceptibles a la peste y pueden morir si no se tratan inmediatamente con antibióticos. De manera similar, los gatos también pueden contraer la peste de las picaduras de pulgas o de los roedores. Los perros son menos susceptibles a contraer la peste, pero son capaces de contraer pulgas que podrían transmitir la enfermedad.