Jordi Soriano, de 51 años ha sido el protagonista del primer trasplante de pulmón en España a causa del covid. "Nos quedamos impresionados porque esos pulmones de Jordi estaban muy deteriorados. No habíamos visto una inflamación tan grande. Cambiaron de color porque no les entraba la sangre. Además, como él estaba conectado a la ECMO, la sangre salía del corazón y ya no pasaba a los pulmones”, relatan los expertos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El virus los fue apagando, dejaron de trabajar para la respiración y abocaron a Soriano a una máquina de oxigenación extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés) que limpiaba su sangre. En total, 127 días, cerca de cinco meses, atado a una cama de cuidados intensivos sin visos de remontada. “Los pulmones son como globos, pero los de Jordi eran dos trozos de carne colapsados. Estaban muy afectados”, resume Alberto Jáuregui, jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar.