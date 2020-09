Ayuso asegura que no se puede volver al confinamiento: "Es la solución que impuso el Gobierno" y era "muy fácil"

Esta tarde, nueva reunión del Grupo Covid para buscar una salida a la situación de la pandemia de Madrid . Ayer, el encuentro entre el ministro y el consejero regional terminó sin acuerdo. Salvador Illa insistió en que hay que tomar ya medidas contundentes y Enrique Ruíz Escudero pidió una justificación técnica para ser más restrictivos. Poco después, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dijo que no se puede optar por confinar a todo el mundo . “Es la solución que ya impuso el Gobierno” y era “muy fácil” ha dicho a la vez que ha argumentado que encerrar a todo el mundo llevaría a la ruina económica.

La presidenta de la Comunidad ha pedido a los ciudadanos confianza en sus medidas. "Si vamos tarde, yo lo muy tengo claro, no será por nuestra parte", ha lanzado en una entrevista en 'Trece'. Así, Ayuso ha vuelto a trasladar su preocupación por la situación del aeropuerto de Barajas, porque no haya una estrategia frente a posibles brotes o por la vuelta al colegio.

"Tengo muy claro lo que hace falta para Madrid y no nos hemos movido de ahí. Han sido sus ministros los que han decidido a lo largo de la semana que nos llevamos mal y los que han enfangado en una serie de encontronazos que no hemos provocado. Sabemos lo que queremos para Madrid", ha manifestado. A pesar de estas palabras, ha subrayado que eso no quita para que hablen, dialoguen y para que si les trasladan buenas propuestas, integrarlas.