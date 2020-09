Illa habla de "transmisión comunitaria" y "sin control" en Madrid y pide a Ayuso "que vea los datos como son"

"Hoy Madrid ha comunicado 13.449 casos más desde el viernes , la mayor cifra de notificaciones de la comunidad autónoma de Madrid en esta segunda ola . 1.458 casos más que el fin de semana anterior. En esta última semana ha tenido 223 fallecidos, la anterior 180. Sigue presentando cerca de un 40% de los casos del total de nuestro país y la positividad de las PCR que se hacen es del 20,7%, casi el doble de los que tenemos en España. Esto son datos. Refuerzan el hecho de que en Madrid hay transmisión comunitaria. No hay que tomárselo como un juego. No está tomado el control de la pandemia . Se va incrementando semana a semana…", ha subrayado.

Tajante, Illa ha señalado que se han de tomar medidas ya y que "ya vamos tarde": "Las medidas que ustedes saben que ha recomendado el Ministerio son las que consideramos que hay que aplicar con carácter inmediato . Les recuerdo que consisten en aplicar las medidas de restricción de movilidad a todos aquellos municipios con incidencia acumulada igual o superior a 500 casos por 100.000 habitantes , limitar la movilidad a lo estrictamente necesario y para toda la comunidad prohibir el consumo en barra de bar y reducir aforos de las terazas al 50%. Consideramos que hay que aplicarlas ya. Y no es descartable que haya que tomar más medidas en función de cómo funcionen las cosas. Ya vamos tarde. Hay que actuar con determinación" , ha avisado, lanzando un mensaje al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso: "C uando uno va al médico quiere que le digan la verdad y la verdad es la que les he relatado".

"Hablo de datos. No es una batalla ideológica, es una batalla epidemiológica para derrotar un virus. No hay que engañarse. Vienen semanas muy duras, complicadas, en las que hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento. Si no lo hacemos habrá que tomar decisiones mucho más duras. Hemos emplazado a que se revisen las medidas en el sentido que he comentado", ha sentenciado.