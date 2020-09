Madrid exige a Illa que explique con datos técnicos por qué merece un trato especial

La respuesta regional, no obstante, es firme: no basta que se hable de que Madrid tiene “una situación especial” sino que quieren “aclaraciones” y “explicaciones” sobre los “criterios técnicos” concretos detrás de las medidas recomendadas por el Minsiterio. La Comunidad de Madrid no entiende por qué, si se pide la restricción de la movilidad a todas las zonas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, esta medida no se aplica al resto de las comunidades autónomas “de forma homogénea” a nivel nacional.