Identifican el punto débil de la superbacteria resistente a los medicamentos: una proteína llamada LiaX

Se trata de los enterococos resistentes a la vancomicina , un tipo de bacterias que cuentan con una proteína llamada LiaX que detecta la presencia de antibióticos y hace que se reestructura la célula bacteriana para que el antibiótico no pueda hacer efecto y destruirlo.

La investigación ha sido publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y su descubrimiento supone un gran avance para la ciencia ya que se ha detectado que es esa proteína LiaX la que defiende a los enterococos de los medicamentos.