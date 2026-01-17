Redacción Madrid 17 ENE 2026 - 08:32h.

La mujer ha recibido tres puñaladas, una de ellas en el cuello, en el distrito madrileño de Usera

Una vez estabilizada, la mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre

MadridUna mujer de 50 años ha resultado herida de gravedad tras recibir tres puñaladas, una de ellas en el cuello, en Camino de Perales, en el distrito madrileño de Usera, ha informado esta madrugada Emergencias Madrid.

Agentes de la Policía Nacional han aplicado gasas hemostáticas para contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios de SAMUR-Protección Civil, ha detallado Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

Trasladada en estado grave al hospital

Una vez estabilizada, la mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre con escolta de la Policía Municipal de Madrid.