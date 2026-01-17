Jackson Robert Scott, Raegan Revord y Eléonore de Bélgica son algunos famosos que cumplen este 2026 los 18 años

El 2026 ya ha arrancado y con él, varios actores, 'influencers' e hijos de famosos se preparan para cumplir la mayoría de edad. Este año, una serie de personalidades que han crecido ante las cámaras o en el mundo digital alcanzarán la mayoría de edad, marcando el paso de la adolescencia a la edad adulta.

Estas jóvenes promesas del mundo del cine y de las redes sociales ya han dejado su huella su sector a su temprana edad. Con menos de 18 años, muchos de estos jóvenes han acumulado una notable cantidad de seguidores mucho antes de llegar a la veintena que les siguen y consumen cada producto y contenido que publican.

Los famosos que alcanzan la mayoría de edad este 2026

La lista de famosos y personajes conocidos que alcanzan los 18 años en este 2026 reúne a figuras de diversas áreas del entretenimiento, desde creadores de contenido en plataformas como TikTok y YouTube, jóvenes actores que han estado trabajando en grandes ficciones y miembros de familias vinculadas al mundo del espectáculo.

Aunque no todos son nombres que suenen en las portadas de los principales medios de comunicación, sí que representan las tendencias de la cultura popular que siguen millones de jóvenes. Es decir, estas nuevas generaciones están alcanzando la fama y el reconocimiento a través de sus trabajos como actores o de otras formas muy distintas como pueden ser las redes sociales.

Knox Leon Jolie-Pitt y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt: los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, que han estado en el foco mediático desde su nacimiento, alcanzarán la mayoría de edad el próximo 12 de julio.

Jackson Robert Scott: a su corta edad, el actor estadounidense es conocido por interpretar al personaje de Georgie en la película de 2017, 'It', la adaptación de la novela de Stephen King. Además, con solo 12 años fue uno de los actores protagonistas de la película 'The Prodigy'. Junto a estos grandes trabajos, Jackson Robert Scott también ha participado en la serie 'Locke & Key' de Netflix.

Raegan Revord: ha sido una de las primeras 'celebrities' en convertirse en amyor de edad este 2026. El pasado 3 de enero, Raegan Revord sopló las 18 velas. Esta actriz y escritora estadounidense promete ser una de las grandes figuras internacionales de los próximos años. Conocida mundialmente por interpretar a Missy Cooper en la serie 'Young Sheldon', esta intérprete californiana también ha formado parte del spin-off 'Georgie & Mandy's First Marriage'. En septiembre de 2025, publicó su primera novela titulada 'Rules for Fake Girlfriends', una comedia romántica juvenil en la que aborda temas sobre la identidad y sobre los amores que pueden surgir en la vida de cualquier universitario.

Leonor de Bélgica: el próximo 16 de abril, la princesa Eléonore de Bélgica (conocida en español como Leonor) es la cuarta y última hija de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono belga, por detrás de sus hermanos mayores: la princesa heredera Elisabeth, el príncipe Gabriel y el príncipe Manuel. Aunque continúa en su etapa final de su educación secundaria y no cuenta con el peso institucional de su hermana Elisabeth, la princesa de Bélgica mantiene una presencia constante en eventos significativos de la corona, como el Día Nacional de Bélgica y el tradicional concierto de Navidad en el Palacio Real. Según informan los medios belgas especializados en Casa Real, Leonor de Bélgica tiene interés en las artes, especialmente la música

Hayley LeBlanc: otro de los rostros conocidos para las nuevas generaciones y para el público más joven que conseguirá la mayoría de edad este 2026 es la actriz, cantante y creadora de contenido estadounidense Hayley LeBlanc. Siendo tan solo una niña se abrió su primer canal de YouTube donde aparecía junto a su familia en vídeos en los que mostraba cómo era su día a día. Poco a poco, fue ganando fama y notoriedad en el mundo de las redes sociales. Optó por probar suerte en el mundo de la interpretación al fichar por la cadena 'Brat TV' y dar vida a Jasper Lowe en el programa de televisión 'Hotel Du Loone'. Su carrera no solo se basa en el mundo de la interpretación y de las redes sociales, Hayley LeBlanc también ha formado parte del grupo musical femenino Run the World. Respecto a su vida familiar y privada, en 2015 tuvo que hacer frente a la muerte de su hermano mayor Caleb Logan debido a una enfermedad cardíaca.

Coco Quinn: esta bailarina, creadora de contenido y actriz es otra de las personalidades que este 2026 se hará mayor de edad. Nacida el 7 de junio de 2008, es considerada como una de las figuras clave de la Generación Z. Supera los 9 millones de seguidores en sus redes sociales y, nada más arrancar el 2026, su cuenta de Instagram registra más de dos millones de seguidores, mientras que en TikTok cuenta con una audiencia de 5.4 millones. Además de su éxito en la Red, CocoQuinn también está adentrándose poco a poco en el mundo de la música. En su perfil de Spotify, ha publicado varios singles como sus canciones 'Better Type', 'Shattered in Slow Motion' y 'Blooming When I See You'. Además, también ha probado suerte en el mundo de la actuación al dar vida al personaje de Katie Miller en los programas de televisión 'Chicken Girls' y 'Mani'.

Sea cual sea el rumbo de cada uno de estos adolescentes que este 2026 se convierten en adultos mayores de edad, la generación de ‘celebrities 2008’ ya ha dejado su huella en la cultura juvenil contemporánea y este año se presenta como un momento simbólico para celebrar ese recorrido.