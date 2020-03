Bélgica sufre el timo de las mascarillas: recibidas en cajas de plátanos con excrementos de animales e inutilizables

Los belgas, tan críticos siempre con España, han visto cómo también les han vendido 100.000 máscaras bucales FFP2 no utilizables en los hospitales. Las máscaras eran oficialmente de China. El lunes pasado, el ministro flamenco de Bienestar Wouter Beke (CD&V)comunicó la entrega de las máscaras. Ese mismo día, Dirk Dewolf, administrador general de la Agencia Flamenca de Atención y Salud, advirtió a los hospitales de rehabilitación que las máscaras bucales no son utilizables. Eran de uso industrial, no médico. "En ausencia de una etiqueta, parece aconsejable no usarla para el contacto directo con pacientes infecciosos de Covid-19", confesaba según desvela el medio Tijd.be.