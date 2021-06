Beneficios de la pasta y cómo tomarla de forma saludable

Beneficios de comer pasta: mejor integral y no refinada

Teniendo todo esto en cuenta, no conviene demonizar la pasta ya que no contiene apenas grasa y aporta hidratos de carbono de absorción lenta, especialmente importantes para las personas que realizan actividad física, un hábito cardiosaludable que recomiendan incorporar en nuestros hábitos desde la Fundación Española del Corazón (FEC). Además, según MGC Mutua, es beneficiosa para las personas con diabetes para controlar los picos de glucosa en sangre; y por su alto contenido en fibra, principalmente, aquella que es integral, es buena para la salud instestinal y para ayudar a controlar el peso.

¿Cuánta cantidad debemos comer?

Y, ejemplifican: "Si un primer plato del menú es pasta con verduras salteadas, no será igual de nutritivo si es un plato mayoritariamente lleno de pasta (habitualmente de trigo refinado, no integral) y una pequeña ración de verduras apenas perceptible, que un plato que lleve una ración de pasta de la mitad de plato junto a otra mitad de verduras y hortalizas. Solo de la segunda forma, estaremos tomando una ración adecuada de verduras (comentábamos que debían tomarse 2 raciones diarias de abundante cantidad) a la misma vez que no abusaremos de la ración de hidratos de carbono complejos provenientes de la pasta, de los cuales no necesitamos tanta cantidad como tomamos habitualmente".