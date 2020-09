El calor y el coronavirus provocan 3.500 muertes más de las esperadas este verano

3.560 muertes no esperadas y 710 con coronavirus

En total, el MoMo estima 3.560 muertes no esperadas en lo que va de verano, pero ¿se pueden achacar al calor o a la pandemia?

La cifra no resulta excesivamente llamativa en este momento del año a varios expertos consultados por Efe: en el verano de 2019 se estimaron 2.103 defunciones atribuibles a temperaturas elevadas , aunque ha habido otros, como el de 2003, en el que la gran ola de calor que azotó Europa se saldó en España con 5.635 muertes más de las esperadas; en 2015 fueron 2.603, al año siguiente 2.291...

Sin embargo, insisten en que el MoMo no distingue el motivo del deceso, con lo cual es difícil atribuirlo a una razón u otra, y si bien no niegan que el coronavirus está detrás de parte de estas muertes de más, señalan que también el calor ha tenido un peso importante, por lo que no es imposible delimitar con números si ha sido por una causa, por la otra, por una combinación de ambas e incluso por otras.