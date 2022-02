La combinación de tres fármacos alarga la esperanza de vida de los pacientes con cáncer de próstata no metastásico

Un ensayo clínico internacional , en fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, demuestra que la combinación de tres fármacos alarga la esperanza de vida de los pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas , una enfermedad que es mortal en la mayoría de los casos.

El tratamiento estándar para los pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas o M1 incluye la adición del fármaco quimioterapéutico docetaxel o de un inhibidor de la vía de los receptores de andrógenos a la terapia de privación de andrógenos, actuando estos dos últimos tratamientos para reducir los efectos de las hormonas andrógenas , como la testosterona. Los ensayos clínicos que han combinado los tres tratamientos han generado resultados contradictorios.

Para aportar claridad, investigadores del Hospital General de Massachusetts , en Estados Unidos, diseñaron el gran ensayo internacional 'ARASENS' y asignaron aleatoriamente a 1.306 pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas en una proporción de 1:1 para que recibieran el inhibidor oral de los receptores de andrógenos darolutamida o placebo, ambos en combinación con la terapia de privación de andrógenos y docetaxel.

En su trabajo, publicado en la revista científica 'New England Journal of Medicine', se compararon las tasas de supervivencia de los dos grupos tras la muerte de 533 pacientes. Los pacientes fueron seguidos durante una mediana de aproximadamente 3,5 años, y los que recibieron darolutamida tuvieron un riesgo de morir durante ese tiempo un 32,5% menor que los pacientes que no tomaron darolutamida.