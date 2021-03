Estudian los casos de erecciones de varias horas de duración provocadas por el covid19

Sanitarios de todo el mundo siguen notificando nuevos síntomas o complicaciones derivados de la infección por SARS-CoV-2, un virus del que todavía no conocemos todo, tras más de un año de pandemia mundial. Ahora, médicos estadounidenses han publicado un artículo sobre otra posible consecuencia grave derivada de la enfermedad: erecciones sin estímulo sexual que pueden prolongarse hasta las 4 horas en pacientes mayores de 60 años con un cuadro grave de covid.



Varias publicaciones médicas estadounidenses informan sobre al menos dos casos de pacientes covid que habrían sufrido priapismo (erecciones sin ningún tipo de estímulo sexual) de varias horas de duración mientras estaban ingresados en UCI's luchando por superar la enfermedad. Aunque uno de ellos se recuperó, un paciente de 69 años terminó falleciendo. Dicho paciente, un hombre con sobrepeso que ingresó en un hospital de Miami el pasado verano con un cuadro de neumonía severa por coronavirus, fue colocado boca abajo en la camilla para favorecer la respiración. Cuando se le dio la vuelta los enfermeros notaron que tenía una erección.



Tras aplicar hielo e intentar diferentes opciones, la erección no cedió durante más de 3 horas y se decidió retirar la sangre del miembro mediante una aguja para bajarla. tras este episodio, no volvió a darse ningún episodio de priapismo, pero a los pocos días el paciente empeoró su estado y terminó falleciendo.



El otro caso documentado ocurrió en la ciudad francesa de Versalles. Aquí un paciente de 62 años ingresó en la UCI con síntomas graves por covid19. Mientras el hombre era conectado a un respirador los miembros de enfermería notaron que tenía una erección. A pesar de aplicarle hielo el episodio de priapismo se extendió más allá de cuatro horas. Al final, tuvieron que retirar con una aguja el exceso de sangre en el pene, que presentaba numerosos coágulos. Tras este episodio, el paciente no presentó ninguno más y, pasado un tiempo, se recuperó y fue dado de alta.