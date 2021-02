Los médicos recomiendan un chequeo post-COVID: "Hay síntomas que se mantienen semanas y no se relacionan con el virus"

España suma más de 3.000.000 de contagiados de coronavirus . La mayoría de estas personas pasan la enfermedad leve, sin necesidad de hospitalización. Los expertos recomiendan a estos pacientes hacerse un chequeo post-covid y evitar sorpresas desagradables . No se sabe, por ejemplo, cuánto dura la hipercoagulabilidad causada por este virus por eso hay personas que pasan la enfermedad leve y a las cinco semanas sufren un infarto, señala la doctora Victoria Martínez.

“La mayoría de los pacientes se recuperan por completo pero aquellos que no lo hacen refieren síntomas persistentes que duran semanas o meses después de la enfermedad aguda”, explica Victoria Martínez, especialista en Medicina Interna.

El covid se divide en tres fases: el agudo, que dura cuatro semanas; el subagudo, que dura entre 4 y 12 semanas; y el covid persistente , a partir de los tres meses, que afecta al 10% de los enfermos. “Independientemente de la gravedad del covid, hay gente que sigue con síntomas más allá de cuatro semanas. A veces, ni siquiera asocian lo que les pasa con el SARS-CoV 2. No siempre tienen que ser problemas de salud graves pero en el caso del long COVID sin son muy invalidantes” , señala la doctora Martínez, que explica que a estos pacientes hay que ayudarles a gestionar sus problemas de salud. Pueden sufrir cefaleas, cansancio, mareos, molestias intestinales, diabetes o colesterol, erupciones cutáneas o enfermedades mentales…”.

Los médicos recomiendan para quienes pasan la enfermedad leve, la mayoría en sus domicilios, un chequeo post-covid. Hay gente que sufre patologías previas que no tienen diagnosticadas, señala la internista del Hospital MD Anderson Cancer Center. “La hipercoagulabilidad del covid .pone como ejemplo- no está determinada el tiempo que dura. A veces, un paciente leve sufre infarto cinco semanas después. No se sabe cuánto dura la tendencia a los trombos”.