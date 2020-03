El coronavirus amenaza a las UCI: "No se puede enviar a sanitarios a casa y necesitamos camas y respiradores"

El personal sanitario español no da abasto ante la epidemia por coronavirus . El aumento de casos está saturando las urgencias hospitalarias, un hecho que está haciendo saltar las alarmas y que ya se ha convertido en el principal temor de un virus con una letalidad baja pero unos efectos colaterales que pueden erosionar uno lo de los pilares del estado de Bienestar, el sanitario y provocar una crisis como la de 2008, de la que todavía no nos hemos recuperado.

"No se puede enviar a casa a sanitarios solo por estar en contacto con un positivo"

“Hace falta personal, el sistema lo necesita. Si no producimos el número suficiente de médicos para cubrir las necesidades, los médicos eligen donde trabajar, sobre todo en sitios como Madrid o Zaragoza. Pero lugares como Palencia, o con mala ubicación, tienen problemas porque no hay personal. En el caso de los enfermeros y enfermeras, se van a Inglaterra o Alemania porque les ofrecen mejores condiciones de trabajo ”, añade Alonso.

Las UCI, con un índice de ocupación a más del 90%

El pico de la epidemia, en dos semanas

“Lo que son importantes son las camas de cuidados intensivos y los respiradores. En el hospital de León tenemos 1 000 camas normales. A mí me llegan Whatsapp de profesionales sanitarios de Italia que me comentan que faltan respiradores en las UCI. Si hay insuficiencia respiratoria aguda y no hay respiratoria, mueres. Me extraña que se diga que el sistema sanitario de Italia es peor que el español cuando muchos profesionales van allí a aprender técnicas novedosas. Nuestro sistema de UCI está adecuado al volumen habitual de pacientes críticos. De los contagiados por coronavirus, un 80% presentará una gripe leve, pero el 20% puede sufrir una neumonía bilateral que precisa respiración asistida. Necesitamos camas y respiradores, pero no son fáciles de conseguir”, explica Alonso. La situación podría empeorar.