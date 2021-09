La combinación de amivantamab con Lazertinib es eficaz contra el cáncer de pulmón no microcítico

La compañía farmacéutica Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson presentaba el pasado domingo en e l Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) los resultados favorables de su estudio sobre el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico , a partir de la combinación de dos fármacos. La investigación CHRYSALIS ha determinado que el tratamiento de los pacientes que padecen esta enfermedad con amivantamab y lazertinib de forma conjunta, produce una mejoría significativa, incluso cuando estas personas se encuentran en un estado avanzado de la enfermedad y con mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

En el evento, celebrado de forma virtual, se expuso desde Janssen que el estudio demostraba, no solo una mayor actividad de los pacientes y un aumento en la duración de la respuesta (DdR) , sino también la posibilidad de mejora en pacientes cuyos tratamientos de referencia previos habían fracasado.

Este tipo de cáncer de células no pequeñas (o no microcítico) representa el 85% de todos los cánceres de pulmón, motivo por el que la doctora Natasha B. Leighl, investigadora presentadora del estudio y responsable de Oncología Médica Pulmonar en el Centro Oncológico Princesa Margarita de Toronto (Canadá), ha asegurado que “a pesar de los avances en los tratamientos dirigidos”, este tipo de cáncer de pulmón “sigue siendo una enfermedad con considerables necesidades no cubiertas”, haciendo especial hincapié en continuar con la investigación de aquellos casos en los que el tratamiento de inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR de tercera generación continúa sin ser efectivo.