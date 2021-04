Además, “muchos pacientes con hipoacusias moderadas que antes de la pandemia rechazaban el uso de audífonos, porque no los creían necesitarlos (“aún me defiendo”, es la típica frase excusa que ponen los pacientes que ya necesitarían audífonos para facilitar su comunicación, pero que se resisten y apuran el no ponérselos a pesar de la dificultad y el esfuerzo que les supone entender la conversación usando otras pistas no auditivas como es la pista visual de la lectura labial y el lenguaje no verbal), ahora los aceptan, ya que sin la lectura labial no pueden comunicarse y necesitan la amplificación de los sonidos que generan los audífonos”.